موزيس في تشيلسي حتى عام 2021

المواطن ـ وكالات



أعلن متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، نادي تشيلسي، اليوم الأربعاء، تمديد عقد لاعبه النيجيري فيكتور موزيس لينتهي في 2021.

وأصبح موزيس (26 عاماً)، الذي بدأ كلاعب وسط، عنصراً مهماً لتشيلسي هذا الموسم في مركز الجناح، منذ أن غير المدرب أنطونيو كونتي طريقة لعبه إلى 3-4-3 في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وأمضى موزيس، الذي انضم للنادي في 2012، أغلب فترات مسيرته معاراً، إذ لعب في ليفربول وستوك سيتي وويست هام يونايتد، ولكنه شارك في 28 مباراة بكافة المسابقات هذا الموسم تحت قيادة كونتي وسجل أربعة أهداف.

ويتصدر تشيلسي الدوري الإنجليزي بفارق 10 نقاط عن أقرب منافسيه، ويحل ضيفاً على تاسع الترتيب، ويست هام يونايتد، الاثنين المقبل.