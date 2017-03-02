ميجاواتي سوكارنو أبرز المدعوين لخطاب الملك سلمان في البرلمان الإندونيسي

المواطن- ترجمة : سعد البحيري

بالرغم من أن الموعد المقرر لكلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في مجلس النواب الإندونيسي هو الواحدة بعد ظهر اليوم، بتوقيت العاصمة جاكرتا إلا أن رؤساء المجموعات البرلمانية والنواب بدأوا في التوافد على المجلس منذ الساعات الأولى من صباح هذا اليوم.

وأكد رئيس مجلس النواب سيتيا نوفانتو، أن ميجاواتي سوكارنو ابنة الرئيس الإندونيسي أحمد سوكارنو وأول سيدة تشغل منصب رئيس الدولة في إندونيسيا ستكون ضمن أبرز الضيوف الذين سيحضرون خطاب الملك، مشيراً إلى أن رئيس مجلس الأمناء في حزب حركة إندونيسيا العظيمة سيكون حاضراً كذلك بحسب صحيفة REPUBLICA الإندونيسية.

وأكد نوفانتو أن رئيس مجلس الشورى ذو الكفل حسن أيضاً قد تم توجيه الدعوة إليه، موضحاً أن رؤساء الأحزاب الكبرى حريصون على التواجد اليوم في المجلس.

ومن المقرر أن يصل الملك سلمان إلى المجلس الساعة 13.00 بالتوقيت المحلي على أن تستغرق الزيارة 30 دقيقة يلقي خلالها كلمة مدتها 10 دقائق أمام أكثر من 1500 عضو ورئيس حزب في إندونيسيا.