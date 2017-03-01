مَن هي حفيدة سوكارنو التي سأل عنها الملك سلمان في إندونيسيا؟

المواطن – ترجمة : سعد البحيري

في لفتة أبوية وإنسانية حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على لقاء أحفاد الرئيس الإندونيسي الراحل أحمد سوكارنو.

وقال رئيس المكتب الصحفي في رئاسة الجمهورية الإندونيسية: إن خادم الحرمين سأل عن أحفاد سوكارنو أكثر من مرة أثناء وجوده في القصر الرئاسي في بوجور عقب استقبال الرئيس الإندونيسي له اليوم.

وأضاف رئيس المكتب الصحفي: إنه في وقت لاحق تشرفت بوان ماهاراني، بالسلام على خادم الحرمين الشريفين، بحسب وكالة “انتارا” الرسمية.

وتشغل بوان ماهاراني منصب الوزير المنسق للتنمية البشرية والثقافة في الحكومة الإندونيسية منذ 27 أكتوبر 2014، وقد حضرت مراسم التوقيع على الاتفاقيات الثنائية اليوم في بوجور.

ولِدت بوان ماهاراني في 6 سبتمبر 1973، وشغلت سابقاً عضو مجلس النواب عن حزب النضال، وهي ابنة ميغاواتي سوكارنو بوتري، أول امرأة تتولى منصب رئيس البلاد في إندونيسيا.

يُذكر أن أحمد سوكارنو (6 يونيو 1901 – 21 يونيو 1970)، هو أول رؤساء إندونيسيا. ويعد أحد القادة المؤسسين لحركة عدم الانحياز.

وكان خادم الحرمين الشريفين قد وصل إلى إندونيسيا، اليوم، في محطته الثانية ضمن الجولة الآسيوية الكبرى، وكان الرئيس الإندونيسي على رأس مستقبله.

وأجرى الزعيمان جلسة مباحثات مشتركة تناولت سُبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، كما شهدا التوقيع على اتفاقيات ثنائية في مجال التعاون الاقتصادي.

وتمتد زيارة خادم الحرمين في إندونيسيا إلى يوم التاسع من الشهر الجاري، حيث تستمر الزيارة الرسمية حتى يوم 3 مارس، ثم يبدأ زيارة خاصة خلال الفترة من 6-9 مارس يقضيها في مدينة بالي.