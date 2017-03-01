نادي المبتعثين السعوديين بأمريكا يستقبل مستشار الإمارات الديني

المواطن – سعيد آل هطلاء

استقبل النادي السعودي للمبتعثين بمدينة دندي بالولايات المتحدة الأمريكية فضيلة الشيخ علي الهاشمي المستشار الديني لرئيس الإمارات بكل حفاوة وترحيب حيث تم استقباله بقصيدة شعرية ألقاها المبتعث ناجي الحارثي..

وقد شارك فضيلة الشيخ الهاشمي في اجتماع الطلبة السعوديين الأسبوعي بعدة مداخلات تحدث فيها عن جانب من حياته في القضاء ورحلاته في طلب العلم.. كما شكر جهود المملكة العربية السعودية في ابتعاث أبنائها من أجل تنمية كافة مجالات العلوم والمعرفة في بلاد الحرمين.. بل واعتبر أبناء المملكة العربية السعودية واجهة مشرقة ومشرفة ومثالاً يحتذى به لأبناء الخليج العربي..

من جهته أكد الدكتور ناجي أحمد الحارثي المستشار في الهيئة الإدارية للنادي سعادة جميع الطلبة السعوديين بهذه الزيارة التي أضافت إلى النادي بصمة رائعة عنوانها مشاركة فضيلة الشيخ علي الهاشمي.. كما شكر الدكتور الحارثي تلبية الدعوة من قبل الشيخ والتي إن دلت تدل على لحمة أبناء الخليج وتكاتفهم.. وقد شكر الحارثي جميع الطلبة السعوديين على حسن التنظيم والاستقبال لفضيلة الشيخ متمنياً تكرار هذه الزيارة في المناسبات القادمة..