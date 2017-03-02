نجاح عملية زرع صمام داخل صمام لفتاة عمرها 14 عاماً

المواطن – المدينة

قالت الصحة أن فريق طبي بمركز أمراض وجراحة القلب بالمدينة المنورة تمكن من تحقيق إنجاز طبي بعد زرع صمام داخل صمام صناعي بنجاح لفتاة تبلغ من العمر 14 عاماً عبر القسطرة القلبية .

وكانت المريضة قد حولت من منطقة مكة المكرمة وهي تعاني من ضيق شديد في التنفس وإرتفاع في الضغط الشرياني الرئوي , حيث أن المريضة أجريت لها سابقاً عملية قلب مفتوح ناجحة قبل أربعة سنوات لتغيير الصمام الميترالي بصمام آخر “بيولوجي” .

ونظراً لأن المريضة لن تتحمل إجراء عملية قلب مفتوحة ثانية حيث سيعرض ذلك حياتها للخطر , فقد قرر فريق معمل القسطرة القلبية بالمركز إجراء عملية تداخلية لزرع صمام داخل الصمام الميترالي “بيولوجي” وتمت العملية التداخلية بنجاح تام وخرجت المريضة من المركز بصحة جيدة ولله الحمد ويعد هذا الإجراء في معمل القسطرة من الحالات النادرة والتي تم التعامل معها بواسطة فريق طبي متخصص من معمل القسطرة , ويسعى الفريق الطبي حالياً لنشر نتائج القسطرة القلبية في مجلات علمية عالمية ليستفيد منها كافة المهتمين في مجال طب القلب