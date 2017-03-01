نجم ألمانيا السابق: إلغاء قاعدة التسلل يزيد الإثارة

المواطن ـ وكالات



انضم مدير المنتخب الألماني لكرة القدم أوليفر بيرهوف إلى الاتجاه المؤيد لإلغاء قاعدة التسلل في مباريات كرة القدم طبقاً للاقتراح المقدم من الهولندي ماركو فان باستن المدير الفني للاتحاد.

وأوضح بيرهوف، بعد اجتماع مع فان باستن: “إذا رأيتم ما منحته قاعدة التمريرة الخلفية للعبة رغم الشكوك والتخوفات في البداية، فلماذا لا يؤدي إلغاء قاعدة التسلل إلى مزيد من الإثارة في اللعبة؟”.

وقال بيرهوف الفائز مع منتخب ألمانيا بلقب كأس الأمم الأوروبية (يورو 1996)، في مقابلة نشرتها صحيفة شبورت بيلد الألمانية اليوم الأربعاء: “ربما يحتاج هذا إلى الخضوع لمرحلة تجربة”.

كما نالت فكرة فان باستن بشأن الوقت المستقطع استحساناً هائلاً من بيرهوف.

وقال بيرهوف: “الأوقات المستقطعة، التي لا تستغرق وقتاً طويلاً، قد تكون وسيلة جيدة ليتدخل المدربون من أجل تعديل أداء اللاعبين”.