هجومان يستهدفان الشرطة والاستخبارات الأفغانية في كابول

المواطن – وكالات

قتل شخص وأصيب 35 آخرون بجروح في هجومين استهدفا مركزاً للشرطة ومقراً للاستخبارات

وأوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية نجيب الله دانيش أن الهجوم الأول وهو الأعنف نفذه انتحاري على متن سيارة مفخخة في غرب العاصمة الأفغانية عند الساعة (08,00 ت غ) عند مدخل مركز الشرطة بي دي 6 وأعقبه إطلاق نار .

وأبان أن الهجوم الثاني نفذ بعد خمس دقائق من الأول عند الساعة (08,05 ت غ) ونفذه انتحاري راجل ضد مقر للاستخبارات في جنوب شرق المدينة .

وأبان مصدر أمني أن المهاجم قتل عند محاولته الدخول إلى المقر.

من جهة أخرى اعلنت حركة طالبان تبني الهجومين .