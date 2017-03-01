هذا ما قاله ترامب في أول كلمة له أمام الكونجرس

المواطن – وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه منفتح على إصلاح واسع النطاق لنظام الهجرة في الولايات المتحدة، في تحول عن لهجته المتشددة خلال الحملة الانتخابية. جاء ذلك في أول كلمة له أمام الكونجرس.

وأكد ترامب رغبته في التركيز على المشكلات في الداخل بتعزيز الاقتصاد من خلال إصلاحات ضريبية واستثمارات بقيمة تريليون دولار في البنية التحتية وإصلاح قانون الرعاية الصحية الذي صدر في عهد الرئيس السابق باراك أوباما.

وقال إن من الممكن إعداد خطة إصلاح موسعة بشأن الهجرة إذا رغب الجمهوريون والديمقراطيون في الكونجرس في الوصول إلى حل وسط. وأضاف أن الهجرة إلى الولايات المتحدة ينبغي أن تقوم على نظام يستند إلى الجدارة وليس على الاعتماد على المهاجرين الأقل مهارة، وقال إن الإصلاحات من شأنها زيادة الأجور ومساعدة الأسر التي تواجه صعوبات في الانضمام إلى الطبقة المتوسطة.

وقال الرئيس الجمهوري الذي تبنى نهجاً متشدداً ضد المهاجرين غير القانونيين في حملته الانتخابية في 2016: “أعتقد أن من الممكن إحداث إصلاحات حقيقية وإيجابية بشأن الهجرة.. ما دمنا نركز على الأهداف التالية: تعزيز الوظائف والأجور للأمريكيين .. تقوية أمن بلدنا.. وإعادة الاحترام إلى قوانيننا.”

وعبر ترامب عن الحاجة لإقناع الأمريكيين بالاحتشاد خلف جدول أعماله بعد انتخابات شهدت منافسة مريرة إذ دعا لتأييد جهوده من أجل “فصل جديد من العظمة الأمريكية”، وقال إنه يريد تقديم “تخفيضات ضريبية هائلة” للطبقة المتوسطة وخفض ضرائب الشركات. لكنه لم يذكر تفاصيل.

وبدا خطابه كلمة رئاسية أكثر تقليدية من خطاب التنصيب في 20 يناير والذي رسم فيه صورة قاتمة للولايات المتحدة، ودعا ترامب الكونجرس الذي يهيمن عليه الجمهوريون إلى إلغاء ووضع بديل لقانون الرعاية الصحية الذي صدر في عهد أوباما مع إصلاحات توسع الخيارات المتاحة وتزيد الاستفادة بالرعاية الصحية وتقلص التكاليف.

ولا يزال الجمهوريون منقسمين بشأن كيفية تحقيق هذا الهدف بينما يعارض الديمقراطيون بشدة أي تدخل في النظام الذي يوفر الرعاية الصحية لملايين الأمريكيين ذوي الدخل المنخفض.