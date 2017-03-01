هنا أسماء المرشحات للوظائف الأكاديمية بالكلية الجامعية بأضم

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الكلية الجامعية بمحافظة أضم التابعة لجامعة أم القرى عن أسماء المرشحات للوظائف الأكاديمية على وظيفة معيد (حاسب آلي)، وعن موعد المقابلة الشخصية، وتدعوهم للحضور لإجراء المقابلة الشخصية، والتي سوف تعقد في يوم الخميس الموافق 1438/6/3هـ، الساعة العاشرة صباحاً، بمقرّ الكلية الجامعية بمحافظة الليث، ويُشترط لدخول المقابلة الشخصية إحضار ما يلي:

1- أصل الهوية الوطنية.

2- أصل شهادة البكالوريوس، وأصل سجل الدرجات، وصورة مصدقة لكلٍّ منهما.

أسماء المرشحات:

1- بدور عبيد الرويثي.

2- فاطمة بلغيث علي الشريف.

3- زهور رداد المالكي.

4- عائشة مفرح الأسمري.

5- سمية عبدالله الفضلي.

6- مارية سامي خياط.

7- نورة فهد العريني.

8- لطيفة جزاء الحارثي.