هنا أسماء المرشحين لوظائف الحاسب الآلي بجامعة أم القرى

هنا أسماء المرشحين لوظائف الحاسب الآلي بجامعة أم القرى

2017/03/01
الساعة 9:05 مساءً
- ‎فيالمراسلون, حصاد اليوم, وظائف
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المواطن- خالد الأحمد

أعلنت عمادة تقنية المعلومات بجامعة أم عن أسماء المرشحين من المتقدمين إلى وظائف الحاسب الآلي، وعن مواعيد إجراء الاختبار العملي، والذي سيعقد في يوم الأحد الموافق 6/6/ 1438هـ، وذلك حسب الجدول التالي:
1- وظائف فني دعم: الأحد 6/6/ 1438هـ، الساعة (10) صباحاً، إدارة خدمات المستفيدين بعمادة تقنية المعلومات بمقر الجامعة بالعزيزية.
2- وظائف (مطور برامج/ محلل نظم مساعد/ مبرمج نظم/ محلل نظم أول): الأحد 6/6/ 1438هـ، الساعة (1) ظهراً، معمل (6)، (10) بكلية المجتمع بمقر الجامعة بالعزيزية.

تنبيه هام:
1- يرجى إحضار أصل الهوية الوطنية.
2- إشعار طلب الوظيفة.

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