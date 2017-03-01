هنا أسماء المرشحين لوظائف الحاسب الآلي بجامعة أم القرى

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت عمادة تقنية المعلومات بجامعة أم عن أسماء المرشحين من المتقدمين إلى وظائف الحاسب الآلي، وعن مواعيد إجراء الاختبار العملي، والذي سيعقد في يوم الأحد الموافق 6/6/ 1438هـ، وذلك حسب الجدول التالي:

1- وظائف فني دعم: الأحد 6/6/ 1438هـ، الساعة (10) صباحاً، إدارة خدمات المستفيدين بعمادة تقنية المعلومات بمقر الجامعة بالعزيزية.

2- وظائف (مطور برامج/ محلل نظم مساعد/ مبرمج نظم/ محلل نظم أول): الأحد 6/6/ 1438هـ، الساعة (1) ظهراً، معمل (6)، (10) بكلية المجتمع بمقر الجامعة بالعزيزية.

تنبيه هام:

1- يرجى إحضار أصل الهوية الوطنية.

2- إشعار طلب الوظيفة.

ولمعرفة أسماء المرشحين، اضغط هنا