“هيئة الترفيه” شريك استراتيجي لماراثون جدة 2017 عبر مسار “المرح”

المواطن ـ حسن عسيري:

تشارك “الهيئة العامة للترفيه” كشريك استراتيجي في فعاليات ماراثون جدة 2017، الذي يقام في دورته الـ13 برعاية محافظ جدة، صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، الجمعة 3 مارس 2017م.

ماراثون الفرح للمرة الأولى

وأعرب رئيس اللجنة المنظمة للماراثون عضو مجلس إدارة جمعية البر بجدة الأستاذ عبدالله بن سالم باخشب عن سعادته بشراكة الهيئة العامة للترفيه في الماراثون هذا العام، مؤكداً الحرص على إبراز هذا الحدث الهام بصورة متميزة.

وأوضح رئيس اللجنة المنظمة للماراثون بأن الماراثون لأول مرة سيشهد سباقاً للمرح والمتعة ومسافته 4 كم بهدف حث المجتمع على ممارسة رياضة المشي سواء منفرداً أو مع الأبناء والأصدقاء والاستمتاع معهم بالأجواء الرائعة لمدينة جدة هذه الأيام، مبيناً بأن اللجنة المنظمة خصصت ثلاثة آلاف ميدالية للفائزين الواصلين لخط النهاية.

وأضاف بأن هناك فعاليات للترفيه وتشجيع المتسابقين الواصلين لخط النهاية لمسار “مازدا” للهواة ومسافته 8 كلم، ومسار “نسما” للعموم والكراسي المتحركة ومسافته 21 كلم، فضلاً عن تجمع للكثير من المطاعم المتنقلة الرائعة وقسم خاص للألعاب ضمن بازار ماراثون جدة.

جوائز نقدية للمراكز الأولى

وكشف باخشب بأن الماراثون خصص جوائز نقدية للسعوديين الحاصلين على المراكز الأولى بهدف تشجيع الشباب السعودي للمشاركة في الماراثون، مشيراً إلى أن الماراثون سيقدم جوائز نقدية وعينية ضمنها سيارات للمراكز الأولى في مساري 8كلم و21كلم.

ثقة مجتمعية

وحقق ماراثون جدة، الذي تنظمه جمعية البر بجدة، طيلة الاثني عشر عاماً السابقة العديد من النجاحات المتتالية التي مكنته من الحصول على ثقة المجتمع بصفة عامة والرياضيين بصفة خاصة حيث يعد أكبر تظاهرة رياضية تشهدها المملكة.

ويحظى كل عام بمشاركة محلية من مختلف مدن المملكة إضافة لمشاركة أبطال سعوديين حاصلين على مراكز متقدمة في ماراثونات وسباقات محلية وعالمية ومشاركة عدائين من خارج المملكة.