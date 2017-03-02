واشنطن تدرس قلب النظام في كوريا الشمالية

المواطن – وكالات

تدرس إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حالياً اتخاذ خطوات ضد كوريا الشمالية وهي لا تستبعد استخدام القوة العسكرية ضد بيونغ يانغ.

وذكرت صحيفة “The Wall Street Journal” الأمريكية أن البيت الأبيض في سياق مناقشة استراتيجيته حيال كوريا الشمالية ينظر في إمكانية استخدام “القوة العسكرية وأيضاً تغيير النظام” في هذا البلد.

وفي هذا الإطار، لفتت الصحيفة إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان وعد في وقت سابق بمنع بيونغ يانغ من إكمال صنع صواريخ بالستية عابرة للقارات، قادرة على الوصول إلى شواطئ الولايات المتحدة. وتقول كوريا الشمالية إن تطوير هذا النوع من الصواريخ في مراحله النهائية.

يأتي ذلك فيما نقلت شبكة “سي إن إن” عن مصدر في الإدارة الأمريكية أن ترامب يرى أن بيونغ يانغ تحديداً “تشكل التهديد الأكبر المباشر” على واشنطن.

يذكر أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون كان قد أعلن خلال خطابه في رأس السنة أن الصواريخ البالستية العابرة للقارات التي تقوم بلاده بصنعها هي الآن في “آخر مراحل تطويرها”، وأن بيونغ يانغ ستعزز قدراتها العسكرية إذا لم توقف الولايات المتحدة “سياساتها العدوانية”.