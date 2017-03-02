وان بلس تطلق “OnePlus 5”.. قريباً

المواطن – وكالات

تسعى شركة “وان بلس” للكشف عن هاتف OnePlus 5 قريباً، والذي سيكون أحد الهواتف الرائدة، وذلك بدلاً من رقم “4”، خاصة أنه يشير إلى الحظ السيئ لدى الصينيين، ومن المنتظر أن يمتلك شاشة منحنية من كلا الجانبين فضلاً عن هيكل مصنوع من الزجاج.

ويأتي الهاتف الجديد بتصميم مشابه لجلاكسي S7 Edge من سامسونج، كما سيمتلك كاميرا خلفية 23 ميجا بيكسل، وأخرى أمامية 16 ميجا بيكسل، بينما تصل ذاكرة الوصول العشوائي بالهاتف إلى 6 أو 8 جيجا بايت.

وتبلغ سعة التخزين الداخلية نحو 256 جيجا بايت، أما من الخارج فسيأتي بهيكل زجاجي مشابه لهاتف Mi Mix الذى أطلقته شاومي مؤخراً.