وظائف شاغرة للجنسين لذوي الخبرة والخريجين بالاتصالات السعودية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة الاتصالات السعودية -عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظائف شاغرة للجنسين، “المهنيين ذوي الخبرة، والخريجين الجدد”، لحملة درجة البكالوريوس أو درجة الماجستير، وذلك للعمل بفروع الشركة في منطقة الرياض، وفق مسميات الوظائف التالية:

1- محلل أول التطوير الوظيفي وإدارة المواهب.

2- أخصائي التطوير الوظيفي وإدارة المواهب.

3- محلل أول المبيعات الافتراضية.

4- مشرف جودة – (للنساء).

5- برنامج التطوير المهني – خريجي الموارد البشرية.

وأوضحت الشركة أن التقديم متاح، عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 1 مارس 2017م.

وللتقديم ومعرفة شروط وظائف المهنيين ذوي الخبرة، اضغط (هنا )

وللتقديم ومعرفة شروط وظائف الخريجين الجدد، اضغط (هنا )