#وظائف شاغرة للجنسين لذوي الخبرة والخريجين بالاتصالات السعودية

#وظائف شاغرة للجنسين لذوي الخبرة والخريجين بالاتصالات السعودية

2017/03/01
الساعة 11:14 مساءً
- ‎فيالمراسلون, حصاد اليوم, وظائف
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المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة الاتصالات السعودية -عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظائف شاغرة للجنسين، “المهنيين ذوي الخبرة، والخريجين الجدد”، لحملة درجة البكالوريوس أو درجة الماجستير، وذلك للعمل بفروع الشركة في منطقة الرياض، وفق مسميات الوظائف التالية:
1- محلل أول التطوير الوظيفي وإدارة المواهب.
2- أخصائي التطوير الوظيفي وإدارة المواهب.
3- محلل أول المبيعات الافتراضية.
4- مشرف جودة – (للنساء).
5- برنامج التطوير المهني – خريجي الموارد البشرية.

وأوضحت الشركة أن التقديم متاح، عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 1 مارس 2017م.

وللتقديم ومعرفة شروط وظائف المهنيين ذوي الخبرة، اضغط (هنا )

وللتقديم ومعرفة شروط وظائف الخريجين الجدد، اضغط (هنا )

 

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