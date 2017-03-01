وظائف شاغرة للجنسين لذوي الخبرة والخريجين بالاتصالات السعودية

المواطن- خالد الأحمد
أعلنت شركة الاتصالات السعودية -عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظائف شاغرة للجنسين، “المهنيين ذوي الخبرة، والخريجين الجدد”، لحملة درجة البكالوريوس أو درجة الماجستير، وذلك للعمل بفروع الشركة في منطقة الرياض، وفق مسميات الوظائف التالية:
1- محلل أول التطوير الوظيفي وإدارة المواهب.
2- أخصائي التطوير الوظيفي وإدارة المواهب.
3- محلل أول المبيعات الافتراضية.
4- مشرف جودة – (للنساء).
5- برنامج التطوير المهني – خريجي الموارد البشرية.
وأوضحت الشركة أن التقديم متاح، عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 1 مارس 2017م.
وللتقديم ومعرفة شروط وظائف المهنيين ذوي الخبرة، اضغط (هنا )
وللتقديم ومعرفة شروط وظائف الخريجين الجدد، اضغط (هنا )