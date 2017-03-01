وظيفة شاغرة في إدارة الأنشطة الطلابية بجامعة #نجران

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت عمادة شؤون الطلاب بجامعة نجران عن توفر وظيفة عقد على صندوق الطالب بمسمى “مشرف إعلامي وفني”، للعمل بإدارة الأنشطة الطلابية، على حسب الشروط التالية:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- أن يكون لديه خبرة معتمدة أكثر من (10) سنوات من جهة مختصة في المجال الإعلامي.

3- اجتياز المقابلة الشخصية.

ودعت العمادة لمن تتوفر لديه الشروط لشغل الوظيفة أعلاه، عليه إرسال السيرة الذاتية، مع صورة من مؤهلاته والخبرة، عن طريق البريد الممتاز على العنوان التالي: “جامعة نجران/ عمادة شؤون الطلاب/ إدارة الانشطة الطلابية”، علمًا أن آخر موعد لاستلام الطلبات يوم الأحد 6/ 6/ 1438هـ.