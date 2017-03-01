وفاة “البرعصي” آخر رفاق عمر المختار عن عمر ناهز الـ110 أعوام

المواطن – وكالات

توفي أمس الثلاثاء، عبدالرازق جلغاف البرعصي، آخر رفاق زعيم المقاومة الليبية ضد الاستعمار الإيطالي عمر المختار عن عمر ناهز الـ110 أعوام بمدينة البيضاء بشرق ليبيا عن عمر ناهز 110 أعوام.

وشارك البرعصي في المقاومة ضد الاستعمار الإيطالي في العقد الثاني من القرن الماضي. وهو ينتمي لأسرة ترتبط بعلاقات تاريخية وثيقة مع الأسرة السنوسية التي انحدر منها عاهل ليبيا الراحل إدريس السنوسي.

ويعد البرعصي آخر رفاق عمر المختار، الملقب بأسد الصحراء، قائد المجاهدين الليبيين الذي قاوم الاحتلال الإيطالي. وبوفاته، يكون الليبيون قد ودعوا آخر نجوم المقاومة الليبية ضد الاستعمار الإيطالي.