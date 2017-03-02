وفاة شخصين وإصابة 5 آخرين في حريق مصنع بالدمام

المواطن – نوف العايد – الدمام

توفي شخصان وأصيب خمسة آخرون بإصابات مختلفة نتيجة حادث حريق لحظي في أحد مصانع تدوير الحديد بصناعية الثانية بمدينة الدمام بالمنطقة الشرقية.

وقال المتحدث الرسمي للدفاع المدني بالمنطقة الشرقية العقيد منصور الدوسري إن غرفة العمليات بمديرية الدفاع المدني تلقت بلاغاً عند الساعة الثامنة مساء أمس عن وقوع حريق نتيجة حدوث اشتعال لحظي بأحد مصانع تدوير الحديد وتبلغ المساحة المتضررة 400م2.

وبيّن العقيد الدوسري أن الحريق انحصر في فرن إسطواني الشكل سعته الإجمالية 12 طناً وقطر فتحة الفرن 1.5م ويستخدم لصهر المعادن .

وأكد العقيد الدوسري أنه نتج عن ذلك الحادث وفاة 2 وإصابة 5 أشخاص لايزال التحقيق جارياً لمعرفة الأسباب.