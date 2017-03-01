يوتيوب يصل إلى المليار ساعة من المشاهدات يومياً

المواطن - وكالات

قال موقع يوتيوب إن مشاهدة مستخدمى الانترنت حول العالم وصلت إلى مليار ساعة من الفيديوهات على الموقع يوميا، إذ بدأ فريق يوتيوب منذ سنوات تتبع معدل مشاهدة الفيديو ومدة بقاء المستخدمين على الموقع، لقياس مدى شعبية موقع الفيديوهات وإضافة المزيد من التحسينات التى يمكنها ضمان اعتماد المستخدمين على يوتيوب وسط هذا الكم الكبير من المنافسة، خاصة بعد اقتحام فيس بوك لعالم الفيديوهات.

وبحسب موقع Engadget الأمريكى، استعرض موقع يوتيوب على مدونته مدى النجاح وأوضح أن أكثر من نصف عدد المشاهدات تأتى من الهواتف الذكية، فجزء كبير من تلك المليار ساعة تحدث على هذه الأجهزة صغيرة الحجم، بينما يفضل عدد متزايد من المستخدمين مشاهدة الفيديوهات بدون صوت.