يوفنتوس يريد نجم آرسنال ويرصد 35 مليونًا لضمه

المواطن ـ وكالات



أشارت تقارير صحفية إلى استعداد نادي يوفنتوس الإيطالي للتقدم بعرض لأرسنال الإنجليزي للتعاقد مع نجمه أليكسيس سانشيز.

وذكر موقع فوتبول إيطاليا أن يوفنتوس يسعى للتخلي عن الثنائي سيموني زازا وكينجيسلي كومان في الصيف المقبل، للتعاقد مع نجم منتخب تشيلي.

ويلعب المهاجم زازا حاليًا معارًا لنادي فالنسيا الإسباني، بينما يلعب الفرنسي الشاب كومان مع بايرن ميونيخ الألماني على سبيل الإعارة أيضًا.

ويأمل يوفنتوس في بيع الثنائي من أجل تمويل صفقة التعاقد مع سانشيز، التي رصد لها النادي الإيطالي 35 مليون جنيه إسترليني، بالإضافة إلى سعر بيع كومان وزازا.

سانشيز يقدم مستوى مميز مع أرسنال ويتبقى له موسم واحد في تعاقده مع النادي الإنجليزي، وسجل حتى الآن 17 هدفًا في الدوري الإنجليزي يحتل بهم صدارة الهدافين رفقة روميلو لوكاكو وهاري كين.