10 اتفاقيات ومذكرات تفاهم يشهد توقيعها خادم الحرمين في إندونيسيا

المواطن – ترجمة: سعد البحيري

من المقرر أن يتشرف عدد من قادة المنظمات الإسلامية في إندونيسيا بلقاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز خلال زيارته الرسمية التي بدأت اليوم إلى إندونيسيا.

وبحسب وكالة الأنباء الإندونيسية قال وزير الشؤون الدينية لقمان الحكيم سيف الدين في وقت سابق إن الحكومة الإندونيسية مستعدة لترتيب لقاء قادة المنظمات الإسلامية مع الملك سلمان.

وكان الملك سلمان قد وصل إلى جمهورية إندونيسيا في زيارة رسمية في وقت سابق اليوم وكان في مقدمة مستقبليه في مطار حليم الدولي في جاكرتا، الرئيس جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا وعقد الزعيمان اجتماعاً ثنائياً في قصر بوجور.

ومن المقرر أن تشهد زيارة خادم الحرمين التوقيع على 10 اتفاقيات ومذكرات تفاهم تشمل الأمن والصحة والتعليم والثقافة والاستثمار والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والزراعة، ومصائد الأسماك، و الطيران المدني، وكذلك الشؤون الإسلامية.