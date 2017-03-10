10 مذكرات تفاهم و9 آلاف شرطي لتأمين زيارة الملك

المواطن - ترجمة - عبد الرحمن دياب

يبدأ خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، زيارة رسمية إلى إندونيسيا اليوم ضمن جولته الآسيوية الكبرى، حيث من المقرر بحسب مواقع صحفية إندونيسية أن يزور في بالي بعد جاكرتا .

وقال السفير السعودي في إندونيسيا، أسامة الشعيبي ، إن هناك 3 مواقف للطائرات في بالي وستحط طائرة الملك في مطار حليم في جاكرتا عاصمة إندونيسيا.

وكشف عن أن زيارة الملك سلمان ستركز على التعليم والثقافة الإسلامية، مضيفًا: “”لدينا علاقة ثقافية طويلة مع إندونيسيا”.

وشدد على أهمية تعليم اللغة العربية في المدارس الإندونيسية.

وفي سياق متصل، نقلت صحف إندونيسية عن قائد الشرطة قوله إنه سيتم تعيين 9 آلاف من ضباط الشرطة لتوفير الأمن للزيارة الملكية .

ومن المتوقع أن يشهد الملك توقيع 10 مذكرات تفاهم، في الزيارة التي تقدر قيمتها بأكثر من 20 مليار دولار.

ولفت إلى أن المملكة تريد فتح المزيد من المدارس في إندونيسيا وزيادة المنح الدراسية، بالإضافة للتعاون في مكافحة الإرهاب.