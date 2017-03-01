100 تذكرة مجانية من تعليم الرياض للطلاب والطالبات الموهوبين

المواطن ـ سعيد آل هطلاء ـ الرياض

قدمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض 100 تذكرة مجانية، للطلاب والطالبات الموهوبين، الذين حصلوا على جوائز عالمية أو محلية، في برامج الموهوبين وبرامج النشاط الطلابي.

وسلّم مدير إدارة التعليم الدكتور عبدالله بن محمد المانع، التذاكر للطلاب الموهوبين، خلال حفل استقبال لهم في مكتبه، بحضور مدير إدارة الموهوبين الدكتور محمد العقيل، ومدير العلاقات العامة الأستاذ خالد البشر، ومدير مركز الموهوبين الأستاذ سلطان الطليحان.

وأعرب المانع عن شكره للطلاب والطالبات الموهوبين، نظير إنجازاتهم التي حققوها، مثمنًا مبادرة الخطوط الجوية السعودية في المشاركة في تكريم الطلاب والطالبات الموهوبين. كما قدم شكره لإدارتي العلاقات العامة وإدارة الموهوبين، في تكريم الطلاب والطالبات الموهوبين والذي سيكون حافزا لبقية الطلبة للتميز والإبداع.

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