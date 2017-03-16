16ركنًا لبيع منتجات الحرفيين والأسر المنتجة في محطة قطار القصيم

المواطن - القصيم

أطلقت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني من خلال البرنامج الوطني للحرف والصناعات اليدوية (بارع) منافذ بيع الحرف والصناعات اليدوية والأسر المنتجة في محطة قطار الركاب شرق بريدة بهدف تسويق منتجاتهم، وأوضح مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة القصيم إبراهيم بن علي المشيقح أن تواجد الحرفيين والحرفيات في منفذ بيع دائم بمحطة قطار سار يأتي وفقًا لاتفاقية تعاون بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني (برنامج بارع) وبالتعاون مع الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) وذلك ضمن المسئولية والدور الذي تقوم به الهيئة من خلال برنامج بارع وفرع المنطقه لدعم الحرفيين والحرفيات، وتوفير منافذ بيع لهم وتسويق منتجات الحرف المميزه.

وبين أن هذه المنافذ تعطى للحرفيين مجاناً، معتبراً هذا النجاح ضمن مجموعة اتفاقيات لبرنامج بارع وفرع القصيم مع العديد من الجهات الداعمة والجهات التسويقية مثل المولات التجارية ومنظمي الفعاليات والمعارض بالمنطقة، وقال خصص للحرفيين والأسرة المنتجة في محطة القصيم 16 ‏ركنًا يباع فيها منتجات الحرفيين و ‏الأسر المنتجة‏، وقدم عددًا من الحرفيين تصاميم مبتكرة بهذه المناسبة تحمل هوية المنطقة، ‏وذكرى تدشين أول رحلة على سكة الحديد من الرياض إلى القصيم.

ومن جانبه قدم المشرف العام على البرنامج الوطني للحرف والصناعات اليدويه بالهيئة (بارع) د. فيصل الخميس شكره للشركة السعوديه للخطوط الحديدية (سار) على تعاونهم ودعمهم للحرفيين والحرفيات والمسئولية الاجتماعية التي قدمتها الشركة بشكل مميز مع أول انطلاقة للقطار، مشيراً إلى أن بارع يعمل حالياً على مزيد من الاتفاقيات والتعاون مع عدد من الجهات لتوفير منافذ بيع للحرفيين والحرفيات في مواقع مميزه وفي أماكن تواجد المشترين والمتسوقين لتسهيل بيع وتسويق منتجاتهم.

