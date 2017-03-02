Fortacin‏ علاج جديد لمشاكل الرجال

المواطن – وكالات

يعاني بعض الأزواج من مشكلة سرعة القذف، مما يسبب العديد من المشاكل الصحية والنفسية لكلا الزوجين، ولذلك كثرت خلال الآونة الأخيرة العديد من الأدوية لحل هذه المشكلة، إلا أن البعض منها كان بمثابة خدعة من أجل التربح ليس أكثر.

وفي هذا السياق تمكن مايك إيلي مخترع عقار الفياجرا، من اكتشاف دواء جديد، هو عبارة عن رذاذ يساعد على التغلب على هذه المشكلة لدى الرجال.

وأوضح إيلي أن دواء Fortacin‏ الجديد سيساعد 9 من بين كل 10 أزواج ممن يعانون من سرعة القذف خلال العلاقة الزوجية.

وتعمل تقنية عقار Fortacin الجديد على أنواع من المخدر بجرعات منخفضة، مما يساعد على تقليل الحساسية وخفضها إلى مستواها الطبيعي عند الملامسة، مما يجعل مدة المعاشرة أطول.