Love.. الأكثر شعبية في إيموشنز الفيس بوك

المواطن - وكالات

أعلن موقع فيس بوك عن مجموعة من إيموشنز ردود الفعل منذ عام، واحتفالا بإطلاقها كشف الموقع أن إيموشن Love عن هو الأكثر شعبية واستخداما بين مستخدمى موقع التواصل الأكبر فى العالم، ليتفوق على باقى ردود الفعل الأخرى.

وبحسب موقع صحيفة “ديلى يميل” البريطانية، فمنذ أن تم الكشف عنها، استعان مستخدمو فيس بوك بإيموشنز ردود الفعل أكثر من 300 مليار مرة، وحظى إيموشن Love بأكثر من نصف تفاعلات المستخدمين على فيس بوك هذا العام.

وأوضح ممثل فيس بوك لمجلة نيويورك تايمز أن الكريسماس شهد أعلى استخدام للردود الفعل فى البوستات خلال يوم واحد، كما كان إيموشن Love الأكثر استخداما.

وأيضا كان رد فعل Love الأكثر شعبية أيضا خلال العام الماضى على الرغم من أن زر “اللايك” يحظى باستخدام هائل على المشاركات، فالقدرة على الاستجابة بطرق أكثر من مجرد الإعجاب كان ميزة طال انتظارها من قبل مستخدمى فيس بوك.