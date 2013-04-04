اسأل حساب المواطن الحساب الرسمي لحساب المواطن على تويتر : Tweets by citizenaccount عزيزي القارئ : هنا نفتح لك المجال لتطرح سؤالك عن حساب المواطن : أضف سؤالك 7 مشاراكات ابناء المتقاعدين المتوفين هل يشملهم 2017/02/16 at 12:44 صباحًا تعليق تغريد رد محمد العتيبي 2017/02/16 at 2:24 صباحًا سلام عليكم انا سجلت في حساب المواطن مع اني اعيش مع الاهل ولست في بيت مستقل هل يمكن ان احذف الحساب ولا لا اللي عنده اجابه يتواصل معي تغريد رد تركي العتيبي. 2017/02/16 at 12:36 صباحًا ابني طالب مبتعث للدراسة ع حساب شركة سابك للخارج هل تدخل مكافئته من ضمن دخل الاسرةوشكرا. تغريد رد غير معروف 2017/02/16 at 12:14 صباحًا عندي حسابي وعدلت في هل اتعديل ماشي الاالحين مفي مشكله تغريد رد خلود الحربي 2017/02/16 at 12:07 صباحًا هل استطيع ان اعدل البيانات بعد تقديم الطلب ؟؟ تغريد رد حسين المطيري 2017/02/15 at 11:58 مساءً عندي حسابي وعدلت في هل اتعديل ماشي الاالحين مفي مشكله تغريد رد محمد المطيري 2017/02/15 at 11:57 مساءً ادخلت رقم جوال خطأ في صفحة التسجيل ولا يمكنني اتمام التسجيل اريد معرفة كيفية تغيير رقم الجوال من غير الدخول افيدوني وانا مستفيد من الضمان الاجتماعي تغريد رد شاركنا بتعليقك إلغاء الرد لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.
ابناء المتقاعدين المتوفين هل يشملهم
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محمد العتيبي
سلام عليكم انا سجلت في حساب المواطن مع اني اعيش مع الاهل ولست في بيت مستقل هل يمكن ان احذف الحساب ولا لاتغريد
اللي عنده اجابه يتواصل معي
تركي العتيبي.
ابني طالب مبتعث للدراسة ع حساب شركة سابك للخارج هل تدخل مكافئته من ضمن دخل الاسرةوشكرا.تغريد
غير معروف
عندي حسابي وعدلت في هل اتعديل ماشي الاالحين مفي مشكلهتغريد
خلود الحربي
هل استطيع ان اعدل البيانات بعد تقديم الطلب ؟؟تغريد
حسين المطيري
عندي حسابي وعدلت في هل اتعديل ماشي الاالحين مفي مشكلهتغريد
محمد المطيري
ادخلت رقم جوال خطأ في صفحة التسجيل ولا يمكنني اتمام التسجيل
اريد معرفة كيفية تغيير رقم الجوال من غير الدخول افيدوني وانا مستفيد من الضمان الاجتماعيتغريد