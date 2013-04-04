اسأل حساب المواطن

الحساب الرسمي لحساب المواطن على  تويتر  

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7 مشاراكات

  1. ابناء المتقاعدين المتوفين هل يشملهم

    تعليق

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    1. محمد العتيبي

      سلام عليكم انا سجلت في حساب المواطن مع اني اعيش مع الاهل ولست في بيت مستقل هل يمكن ان احذف الحساب ولا لا
      اللي عنده اجابه يتواصل معي

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  2. تركي العتيبي.

    ابني طالب مبتعث للدراسة ع حساب شركة سابك للخارج هل تدخل مكافئته من ضمن دخل الاسرةوشكرا.

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  3. غير معروف

    عندي حسابي وعدلت في هل اتعديل ماشي الاالحين مفي مشكله

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  4. خلود الحربي

    هل استطيع ان اعدل البيانات بعد تقديم الطلب ؟؟

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  5. حسين المطيري

    عندي حسابي وعدلت في هل اتعديل ماشي الاالحين مفي مشكله

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  6. محمد المطيري

    ادخلت رقم جوال خطأ في صفحة التسجيل ولا يمكنني اتمام التسجيل

    اريد معرفة كيفية تغيير رقم الجوال من غير الدخول افيدوني وانا مستفيد من الضمان الاجتماعي

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