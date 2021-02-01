أبرو وستراندبيرج يتصدران ترتيب هدافي دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

يُنافس فابيو أبرو وكارلوس ستراندبيرج ثنائي الباطن وأبها على صدارة ترتيب هدافي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الرياضي الحالي.

أبرو وستراندبيرج يتألقان:

ويُقدم فابيو أبرو وستراندبيرج مستوى مميزًا، وأصبحا من أبرز مهاجمي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وليس الباطن وأبها فقط، حيث يتصدران قائمة الهدافين برصيد 10 أهداف لكل منهما.

ونجح 3 لاعبين في تسجيل 9 أهداف خلال الـ16 جولة الماضية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وهم؛ نجم نادي القادسية، حسن العمري، مهاجم ضمك، إيميليو زيلايا ونجم فريق الاتحاد، رومارينيو.

وعلق حساب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، على ترتيب الهدافين قائلًا: “التنافس في قائمة الهدافين مشتعل!.. من سيحسم اللقب في نهاية الموسم؟”.

ترتيب دوري محمد بن سلمان:

وجاء جدول ترتيب دوري محمد بن سلمان للمحترفين بعد نهاية الجولة الـ16، كالتالي؛ الشباب في الصدارة بـ32 نقطة، وبفارق نقطتين عن الهلال والأهلي أصحاب المركزين الثاني والثالث، ثم التعاون رابعًا بـ25 نقطة.

وحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد خامسًا برصيد 25 نقطة، وبفارق نقطة عن الاتفاق، النصر، القادسية، الوحدة وأبها أصحاب المراكز من السادس وحتى العاشر، ثم الرائد برصيد 19 نقطة، وبفارق نقطة عن الفتح صاحب المركز الـ12.

ويتواجد الفتح في المركز الـ12 برصيد 18 نقطة، وبفارق نقطة عن الباطن والفيصلي أصحاب المركزين الـ13 و14، ثم ضمك برصيد 12 نقطة، ويتذيل العين جدول ترتيب دوري محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 10 نقاط.







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