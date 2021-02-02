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أجمل 3 أهداف بالجولة الـ16 من دوري محمد بن سلمان
جوانكا يُنافس العمري وبقير على الأفضل

أجمل 3 أهداف بالجولة الـ16 من دوري محمد بن سلمان

2021/02/02
الساعة 12:04 صباحًا
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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أجمل 3 أهداف بالجولة الـ16 من دوري محمد بن سلمان العمري - المصدر @qadisiyah1967
المواطن - مروة نبيل
العناوين الفرعية
1 أجمل 3 أهداف في الجولة الـ16:
2 ترتيب دوري محمد بن سلمان:

أعلنت اللجنة الفنية في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، اليوم الاثنين، عن أفضل 3 أهداف ضمن منافسات الجولة الـ16 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

 

أجمل 3 أهداف في الجولة الـ16:

واختارت اللجنة الفنية هدف نجم نادي القادسية، حسن العمري في شباك الوحدة، خلال المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2/ 2، ليساهم في حصد فريقه لنقطة هامة ضمن منافسات دوري المحترفين هذا الموسم.

حسن العمري في دوري محمد بن سلمان
العمري – المصدر @qadisiyah1967

ويُنافس على جائزة أفضل هدف في الجولة الـ16 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، الهدف الذي سجله نجم نادي الشباب، كريستيان جوانكا في المباراة التي انتهت بفوز فريقه على أبها بنتيجة 3/ 2.

كما يُنافس الهدف الذي سجله نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها، التونسي سعد بقير في شباك الشباك، ليواصل اللاعب تألقه في منافسات دوري المحترفين هذا الموسم، إلا أنه فشل في قيادة فريقه لتحقيق نتيجة إيجابية.

جوانكا
جوانكا – المصدر SPL

ترتيب دوري محمد بن سلمان:

وجاء جدول ترتيب دوري محمد بن سلمان للمحترفين بعد نهاية الجولة الـ16، كالتالي؛ الشباب في الصدارة بـ32 نقطة، وبفارق نقطتين عن الهلال والأهلي أصحاب المركزين الثاني والثالث، ثم التعاون رابعًا بـ25 نقطة.

وحل الاتحاد خامسًا في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 25 نقطة، وبفارق نقطة عن الاتفاق، النصر، القادسية، الوحدة وأبها أصحاب المراكز من السادس وحتى العاشر، ويمكن الاطلاع على الترتيب عبر الرابط التالي (اضغط هنا).


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