المواطن - الرياض

شهدت أسعار الذهب في السعودية اليوم الاثنين، استقراراً ملحوظاً وسط ترقب لأسعار المعدن النفيس عالميًا بداية تعاملات الأسبوع.

واستقر عيار 24 عند 222.68 ريال (59.38 دولار)، أما جرام الذهب عيار 21 فاستقر عند 194.85 ريال (51.96 دولار).

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 167.01 ريال (44.54 دولار)، واستقر سعر جرام الذهب عيار 14 أيضا عند 129.90 ريال (34.64 دولار).

واستقر سعر الأوقية (الأونصة) عند 6926 ريالاً (1847 دولاراً) وسجل سعر الجنيه الذهب (8 جرامات من عيار 21) نحو 1558.54 ريال (415.48 دولار).

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