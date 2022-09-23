Icon

10 مشاريع ضخمة تعيد رسم صورة السعودية Icon واس تحصد 3 جوائز تميز Icon قائمة أخضر الصالات بكأس آسيا 2022 Icon راشفورد مرشح لجائزة لاعب الشهر Icon بداية قوية لمدربي الكبار في دوري روشن Icon خالد بن سلمان: وساطة ولي العهد تؤكد تبنيه المبادرات الإنسانية Icon الملك تشارلز قد يزور مصر في نوفمبر  Icon رئيس أوكرانيا يشكر ولي العهد Icon النيابة تحقق في واقعة مضايقة المارة بحفر الباطن Icon أمر ملكي بإعفاء ساعد الحارثي من منصب مستشار وزير الداخلية Icon

جديد الأخبار

الرياضة

العالم

حساب المواطن

وظائف

الترفيه

المجتمع

10h

العاصمي: المملكة أصبحت نموذجًا ناجحًا أبهر العالم
https://www.almowaten.net/?p=4577269

11h

ارتفاع ضحايا غرق زورق المهاجرين لـ36 شخصًا
https://www.almowaten.net/?p=4577249

12h

برشلونة يقرر عودة ميسي
https://www.almowaten.net/?p=4577233

12h

المنتخب السعودي يُنهي تحضيراته
https://www.almowaten.net/?p=4577211

12h

خسارة بولندا ضد هولندا بهدفين
https://www.almowaten.net/?p=4577193

12h

ثنائية تحسم مباراة فرنسا ضد النمسا
https://www.almowaten.net/?p=4577139

13h

بوتين يشكر ولي العهد لوساطته في تبادل الأسرى

#عاجل

#محمد_بن_سلمان
#صحيفة_المواطن

https://www.almowaten.net/?p=4577157#.YyzMe3kcxqg.twitter

13h

وصول تحديث iOS 16.0.2 لحل مشاكل iPhone 14
https://www.almowaten.net/?p=4577137

13h

البرلمان العربي يشيد بوساطة ولي العهد

#محمد_بن_سلمان
#صحيفة_المواطن

https://www.almowaten.net/?p=4577119#.YyzKJ1TmahE.twitter

13h

الحسين يتوج بجائزة الشخصية الإعلامية العربية
https://www.almowaten.net/?p=4577103

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه