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وقَّعت شركةُ الوسائل السعودية (SMC) والتي تعد أبرز الشركات المتخصصة في التسويق الإعلاني الرقمي في منطقة الشرق الأوسط والرائدة في قطاع الإعلانات، عقداً مع شركة المواطن للنشر والتوزيع كوكيل إعلاني حصري لجميع منصات صحيفة “المواطن” الإلكترونية.
وتأتي شراكة “الوسائل السعودية” مع شركة المواطن للنشر والتوزيع ضمن استراتيجية «الوسائل السعودية» التي تعمل على تقديم خدماتها الإعلانية لكافة الشركات والجهات الحكومية والخاصة وفق أحدث الوسائل على المنصات الإعلامية المميزة.