أفيلاي نجم برشلونة السابق يُعلن اعتزاله

المواطن - محمد سمعه

أعلن الهولندي إبراهيم أفيلاي لاعب برشلونة الإسباني وآيندهوفن الهولندي السابق، اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي اليوم الاثنين عبر التلفزيون الهولندي.

وقال أفيلاي بعد اعتزاله في تصريحات إعلامية: ” الإصابات منعتني من الاستمرار، حاولت العودة ولكن الأمر ليس بهذه السهولة”.

5 سنوات لـ أفيلاي مع برشلونة

ولعب أفيلاي صاحب الـ34 سنة مع البارشا من 2010 إلى 2015 تخللها إعارتان لناديي شالكة الألماني وأوليمبياكوس اليوناني ولكنه لم ينجح في تقديم المستوى الفني المنتظر منه.

وارتدى أفيلاي صاحب الأصول المغربية أيضًا قميص ستوك سيتي الإنجليزي خلال الفترة من 2015 حتى 2019 بعد رحيله عن البارشا.

أفيلاي أنهي مسيرته مع آيندهوفن

ولعب أفيلاي مع فريقه آيندهوفن لمدة عام من 2019 حتى 2020، ثم اعتزل بعدها اللعب بصورة نهائية.

يذكر أن أفيلاي سبق له تمثيل منتخب هولندا الأول لكرة القدم خلال الفترة من 2007 حتى 2016.

وكان أفيلاي انضم لنادي برشلونة في عام 2010 قادمًا من آيندهوفن، ولكنه تعرض بعدها لإصابة القطع في الرباط الصليبي، التي أثرت عليه بالسلب وجعلته لا يستطيع استكمال مسيرته مع النادي الكتالوني.

وفي وقت سابق، تسبب تسريب تفاصيل عقد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع نادي برشلونة، في وضع النادي في موقف حرج أمام الرأي العام في إقليم كتالونيا بسبب القيمة المالية الخرافية التي يحصل عليها اللاعب الأرجنتيني.

وكانت صحيفة الموندو ديبورتيفو الإسبانية ذكرت صباح أمس الأحد أن اللاعب الأرجنتيني حصل على 555 مليون يورو خلال آخر 4 سنوات من إدارة برشلونة رغم الأزمة الاقتصادية التي عانى منها النادي نتيجة فيروس كورونا.

وبسبب هذا الأمر فإن برشلونة أصدر بيانًا أمس عبر موقعه الإلكتروني نفى فيه مسؤوليته عن تسريب عقد اللاعب الأرجنتيني مضيفًا أن ما فعلته صحيفة الموندو ديبورتيفو سوف يتسبب في نزع الثقة بين إدارة النادي الكتالوني وميسي.

وأكد البارشا في بيانه على أنه سيتخذ إجراءً قانونيًا ضد صحيفة الموندو، بعد تسريب عقد اللاعب الأرجنتيني للرأي العام، خاصة أن النادي أكد على أن تكاليف العقد أمر سري بين اللاعب الأرجنتيني وناديه.







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