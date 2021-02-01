ابن زنان يرد على تعمد بيتروس إصابة سلمان الفرج

المواطن - محمد سمعه

رد عبدالله بن زنان المتحدث الإعلامي الأسبق لـ النصر، حول تعمد البرازيلي بيتروس إصابة سلمان الفرج قائد الهلال خلال مباراة العالمي وأزرق العاصمة التي أُقيمت أول أمس السبت في بطولة السوبر السعودي.

وغرد ابن زنان قائلًا عبر حسابه في “تويتر” : “من القلب ألف سلامة للكابتن الأنيق الفرج، بإذن الله فترة وترجع الملاعب وتخدم ناديك ومنتخبنا، أما من يتحدث عن تعمد بيتروس إصابته أو أن النصراويين سعداء بتلك الإصابة فقد ظلم نفسه وظلم الآخرين معه، هي لعبة وتنافس وتنتهي في حينها ولا تصل لتمني إصابة أي لاعب”.

الهلاليون ينتقدون بيتروس

وكانت جماهير الهلال انتقدت اللاعب بيتروس لاعب وسط النصر، وطالبت بطرده بعد أن تدخل بكل قوة على القدم اليمنى للفرج في لقاء السوبر بالدقيقة العشرين من أحداث الشوط الأول بين الفريقين.

وفي وقت سابق، كشف نادي الهلال أمس الأحد تفاصيل إصابة قائد الفريق الأول سلمان الفرج، التي تعرض لها في مباراة النصر.

تفاصيل إصابة سلمان الفرج

وذكر الهلال في بيانه عبر حسابه في “تويتر” أن الفحوصات الطبية كشفت إصابة الفرج بالتواء شديد في مفصل القدم، وسيتم عرض الفحوصات الطبية على جراح متخصص في القدم، لتحديد برنامجه العلاجي ومدى حاجته لعملية من عدمها.







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