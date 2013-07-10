أرسل خبر أرسل خبر.. . [add_form] 2 مشاراكات نورة آل محمود 2019/05/05 at 1:50 صباحًا بيتنا بكيفنا.. مشروع فريد يتيح للسعوديين بناء منازلهم بـ”تقنية البناء” تتيح مبادرة تحفيز تقنية البناء، إحدى مبادرات تحفيز القطاع الخاص التي يعمل على تنفيذها برنامج وزارة الإسكان وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، للمستفيدين والزائرين عبر خيمة مشروع بيتنا بكيفنا المقامة على أرض إسكان العيينة، التجول في رحلة مبسطة لفكرة المشروع التي تقوم على تمكين البناء الذاتي للمستفيد، وعرض الخدمات التي تقدمها. وخلال الجولة يتم إطلاع المستفيدين على الخدمات ، بدايةّ من العرض المرئي عن مشروع بيتنا بكيفنا وأخذ فكرة موسعة عنه قبل استكمال الرحلة التي يطّلع فيها المستفيد على المواد المستخدمة في البناء، واختيار الشكل الهندسي للمنزل. وتقدم المبادرة في مشروع إسكان العيينة ثلاثة نماذج يمكن للمستفيد اختيار مايناسبه منها قبل البدء في عملية البناء التي لا تستغرق أكثر من ستة أشهر. ويمثل المشروع، الذي يعتبر الأول من نوعه في المملكة، نقلة نوعية في المشاريع المطروحة باعتباره نتاج شراكة فاعلة بين وزارة الإسكان ومبادرة تحفيز تقنية البناء، وصندوق التنمية العقارية، في خطوة تستهدف تسهيل عملية الحصول على المسكن من خلال توفير التمويل المناسب وتقنية البناء الحديثة في الموقع والإشراف الكامل من قبل المبادرة. وتعمل مبادرة تقنية البناء على تحفيز المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين على توطين صناعة تقنية البناء ودعم المطورين العقاريين وتحفيزهم لاعتماد تقنية البناء في توفير أفضل الحلول السكنية، إضافة لدعم مقاولي تقنية البناء وتنمية قدراتهم وتوعية المواطنين بتقنيات البناء ومزاياها. وتهدف المبادرة إلى زيادة الطاقة الإنتاجية لمصانع تقنية البناء المتواجدة وتحسين جودة الوحدات السكنية، كذلك سرعة التنفيذ لرفع قدرة البناء السنوية وخفض تكلفة البناء لضمان بناء وحدات سكنية ميسرة، إضافة إلى المساهمة في خلق فرص عمل ملائمة للسعوديين والسعوديات واعتماد تقنية البناء في مشاريع برنامج الإسكان، كذلك تطوير صناعة تقنية البناء في المملكة وتعزيز الاستفادة من المحتوى المحلي. رد يحي وشيلي 2017/03/02 at 12:52 مساءً اليوم رواتب العاملين بالشركات وانا اعمل بشركة CCCبالمدينة الاقتصاديه بجازان واليوم تم ايداع راتبي 50ريال فقط حسبي الله ونعم الوكيل رد شاركنا بتعليقك إلغاء الرد لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.
نورة آل محمود
بيتنا بكيفنا.. مشروع فريد يتيح للسعوديين بناء منازلهم بـ”تقنية البناء”
تتيح مبادرة تحفيز تقنية البناء، إحدى مبادرات تحفيز القطاع الخاص التي يعمل على تنفيذها برنامج وزارة الإسكان وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، للمستفيدين والزائرين عبر خيمة مشروع بيتنا بكيفنا المقامة على أرض إسكان العيينة، التجول في رحلة مبسطة لفكرة المشروع التي تقوم على تمكين البناء الذاتي للمستفيد، وعرض الخدمات التي تقدمها.
وخلال الجولة يتم إطلاع المستفيدين على الخدمات ، بدايةّ من العرض المرئي عن مشروع بيتنا بكيفنا وأخذ فكرة موسعة عنه قبل استكمال الرحلة التي يطّلع فيها المستفيد على المواد المستخدمة في البناء، واختيار الشكل الهندسي للمنزل.
وتقدم المبادرة في مشروع إسكان العيينة ثلاثة نماذج يمكن للمستفيد اختيار مايناسبه منها قبل البدء في عملية البناء التي لا تستغرق أكثر من ستة أشهر.
ويمثل المشروع، الذي يعتبر الأول من نوعه في المملكة، نقلة نوعية في المشاريع المطروحة باعتباره نتاج شراكة فاعلة بين وزارة الإسكان ومبادرة تحفيز تقنية البناء، وصندوق التنمية العقارية، في خطوة تستهدف تسهيل عملية الحصول على المسكن من خلال توفير التمويل المناسب وتقنية البناء الحديثة في الموقع والإشراف الكامل من قبل المبادرة.
وتعمل مبادرة تقنية البناء على تحفيز المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين على توطين صناعة تقنية البناء ودعم المطورين العقاريين وتحفيزهم لاعتماد تقنية البناء في توفير أفضل الحلول السكنية، إضافة لدعم مقاولي تقنية البناء وتنمية قدراتهم وتوعية المواطنين بتقنيات البناء ومزاياها.
وتهدف المبادرة إلى زيادة الطاقة الإنتاجية لمصانع تقنية البناء المتواجدة وتحسين جودة الوحدات السكنية، كذلك سرعة التنفيذ لرفع قدرة البناء السنوية وخفض تكلفة البناء لضمان بناء وحدات سكنية ميسرة، إضافة إلى المساهمة في خلق فرص عمل ملائمة للسعوديين والسعوديات واعتماد تقنية البناء في مشاريع برنامج الإسكان، كذلك تطوير صناعة تقنية البناء في المملكة وتعزيز الاستفادة من المحتوى المحلي.
يحي وشيلي
اليوم رواتب العاملين بالشركات وانا اعمل بشركة CCCبالمدينة الاقتصاديه بجازان واليوم تم ايداع راتبي 50ريال فقط
حسبي الله ونعم الوكيل