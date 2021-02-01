الأرصاد : أمطار شديدة وجريان السيول من الثلاثاء حتى السبت

المواطن – الرياض

توقع المركز الوطني لـ الأرصاد هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة من يوم غدٍ الثلاثاء 20-06-1442 هـ الموافق 02-02-2021 م إلى يوم السبت 24-06-1442 هـ الموافق 06-02-2021 م على عدد من مناطق المملكة.

توقعات الأرصاد عن حالة الطقس

وقال مركز الأرصاد في بيان له اليوم إن الحالة المتوقعة سوف تشمل بمشيئة الله تعالى منطقة المدينة المنورة خاصة، ينبع، بدر، العلا، العيص، وادي الفرع حيث من المتوقع أن تشهد هذه المحافظات أمطارًا من متوسطة إلى غزيرة تصل إلى شديدة الغزارة يصاحبها رياح نشطة وأتربة مثارة وتساقط البرد وجريان السيول.

أما في المدينة، والمهد والحناكية وخيبر من المتوقع أن تشهد أمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وأتربة مثارة وتساقط البرد.

كما تشمل هذه الحالة الجوية منطقة تبوك خاصة محافظات تبوك، تيماء، حقل، الوجه، أملج، وضباء حيث تشهد هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة يوم الثلاثاء تشتد يومي الخميس والجمعة لتصل إلى شديدة الغزارة يوم الجمعة والسبت.

كما تشمل هذه الحالة محافظات متعددة في منطقة الحدود الشمالية خاصة عرعر وطريف ورفحاء وكذلك محافظات منطقة الجوف خاصة سكاكا ودومة الجندل والقريات وطبرجل، وفي منطقة مكة المكرمة تشمل العاصمة المقدسة وجدة ورابغ وخليص والطائف والكامل وميسان، وأضم والليث والقنفذة، والخرمة ورنية وتربة والمويه.

حالة الطقس اليوم

وكان المركز الوطني لـ الأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار وتحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض تمتد إلى نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية للمملكة، وتكون السماء غائمة جزئيًا على جنوب غرب وغرب المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي وتكون جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية على الجزئيين الأوسط والجنوبي بسرعة 14-40 كم/ساعة تصل إلى 50كم/ساعة على مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل إلى مترين ونصف على مضيق باب المندب، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على باب المندب، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.







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