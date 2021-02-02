الإصدار التجريبي iOS14.5 يأتي بمميزات وتعديلات جديدة

المواطن - الرياض

قال المهتم بالتقنية عبدالعزيز الرشيد: إن النسخة الأولى من الإصدار التجريبي iOS14.5 تم إطلاقها للمطورين بتعديلات ومميزات جديدة.

الإصدار التجريبي iOS14.5:

وأوضح الرشيد، في تغريدة له عبر تويتر، أن التعديلات والمميزات في الإصدار التجريبي iOS14.5 منها إمكانية فتح قفل الآيفون من خلال ساعة أبل، وهي مفيدة جدًّا للوضع الحالي مع الكمامة Face with medical mask”.

مزايا الإصدار iOS14.5:

وأيضًا ميزة تفعيل الـ5G في الشريحتين معًا، مع دعم لأحدث وحدات تحكم “يد” الـ Xbox وPs5.

جدير بالذكر أنه من المتوقع إطلاق هاتف أبل آيفون 13 في سبتمبر من هذا العام، في الوقت الذي بدأ البعض في توقع كيف سيكون الهاتف الجديد من شركة أبل الشهيرة.

معلومات عن آيفون 13 :

ووفقًا لتسريب جديد أبرزه موقع ماي سمارت برايس، تختبر شركة أبل نموذجًا أوليًّا لجهاز آيفون 13 مع شاشة عرض أقل، حيث تميل أبل لتحديث التصميم الخاص بشاشة لا تحتوي على نوتش، مع حواف أكبر وسميكة قليلًا.

ومن المتوقع إطلاق طرازات أبل آيفون 13 باستخدام ماسح LiDAR المتاحة حاليًّا فقط على هواتف آيفون 12 وإصداراتها، وإلى جانب ذلك، يُقال أيضًا: إن جميع طرازات آيفون 13 تأتي مزودة بنظام OIS المتحسس المستشعر الموجود فقط في آيفون 12 برو ماكس.







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