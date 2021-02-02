الحمدان الأكثر صناعة للأهداف بدوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

يُقدم عبدالله الحمدان مستوى مميزًا مع فريق الشباب في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الرياضي الحالي.

الحمدان يتألق مع الشباب:

ونجح عبدالله الحمدان في تقديم 8 تمريرات حاسمة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليكون أكثر اللاعبين صناعة للأهداف بعد مرور 16 جولة.

وكان نادي الهلال قد أعلن مؤخرًا عن تعاقده رسميًّا مع المهاجم الحمدان لتمثيل صفوف الفريق الأول لكرة القدم لمدة 5 مواسم، بداية من الموسم الرياضي المقبل، في صفقة انتقال حر بعد دخوله فترة الـ6 أشهر الأخيرة من عقده مع الشباب.

وفاز الشباب على الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليتصدر جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 30 نقطة، ويستعد لمواجهة الرائد، يوم السبت المقبل.

الأكثر صناعة للأهداف هذا الموسم:

وكشف حساب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن قائمة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف خلال الـ16 جولة الماضية، والتي تصدرها الحمدان، فيما حل نجم نادي أبها، التونسي سعد بقير ثانيًا بـ6 تمريرات.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن، يوسف الجبلي في تقديم 6 تمريرات حاسمة أيضًا، فيما يتواجد نجم فريق أبها، صالح العمري في المركز الرابع بالقائمة بـ5 تمريرات، بالتساوي مع نجم نادي الرائد عبدالله المقرن.







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