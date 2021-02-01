السند لـ منسوبي الأمر بالمعروف: تقيدوا بالتعليمات والإجراءات الوقائية

المواطن - الرياض

أكَّد الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، على تطبيق الإجراءات الاحترازية التي أوصت بها الجهات المعنية للحدِّ من جائحة كورونا، تماشيًا مع ما تقوم به تلك الجهات من جهود للتصدي للجائحة والحد من خطرها.

التقيد بالتعليمات والإجراءات الوقائية

جاء ذلك في تعميم عاجل أصدره معاليه، أكد خلاله على منسوبي الرئاسة العامة وفروعها والهيئات والمراكز التابعة لها بالاهتمام والحرص على التقيد بالتعليمات والإجراءات الوقائية، ووجه الدكتور السند، الإدارات المعنية بالرئاسة بمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية.

التصدي لجائحة كورونا

ونوَّه معاليه بما تقوم به الجهات الصحية في بلادنا المملكة العربية السعودية من جهود عظيمة في للتصدي لجائحة كورونا ووضع البروتوكولات اللازمة لذلك.

وفي الختام سأل الدكتور السند، الله عز وجل أن يجزي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز– حفظهما الله – خير الجزاء على عنايتهما بصحة المواطنين والمقيمين، موجهاً شكره لجميع الجهات المشاركة في التصدي لهذه الأزمة، وأن يقي الله بلادنا وبلاد المسلمين الوباء والبلاء، ويتم علينا عافية أبداننا إنه سبحانه سميع مجيب الدعاء.

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