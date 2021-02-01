الشباب الأقوى هجوميًا في دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

يسير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب بشكل مميز على الصعيد الهجومي خلال منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم.

الشباب يتألق هجوميًا

ويُقدم الشباب أداء لافتًا خلال الجولات الماضية بفضل التألق اللافت للاعبيه المحترفين بقيادة الأرجنتيني إيفر بانيغا والبرتغالي فابيو مارتينيو وكريستيان جوانكا، ليكون الأقوى هجوميًا برصيد 30 هدفًا بعد مرور 16 جولة.

واستغل الشباب تأجيل مباراة الهلال ضد العين في الجولة الـ16، وفاز على الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليتصدر جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 30 نقطة.

الأقوى هجوميًا في دوري محمد بن سلمان

وكشف حساب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن قائمة الأقوى هجوميًا هلال الـ16 جولة الماضية، والتي تصدرها الشباب، فيما حل النادي الأهلي ثانيًا برصيد 26 هدفًا.

وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق من تسجيل 26 هدفًا في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما تواجد القادسية في المركز الرابع بقائمة الأقوى هجوميًا هذا الموسم برصيد 24 هدفًا.

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري محمد بن سلمان للمحترفين بعد نهاية الجولة الـ16، كالتالي؛ الليوث في الصدارة بـ32 نقطة، وبفارق نقطتين عن الهلال والأهلي، ويمكن الاطلاع على الترتيب عبر الرابط التالي (اضغط هنا).







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