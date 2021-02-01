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الشباب الأقوى هجوميًا في دوري محمد بن سلمان
بعد مرور 16 جولة على البطولة

الشباب الأقوى هجوميًا في دوري محمد بن سلمان

2021/02/01
الساعة 7:30 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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الشباب الأقوى هجوميًا في دوري محمد بن سلمان لاعبو الشباب - المصدر @AlShababSaudiFC
المواطن - مروة نبيل
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1 الشباب يتألق هجوميًا
1.1 الأقوى هجوميًا في دوري محمد بن سلمان

يسير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب بشكل مميز على الصعيد الهجومي خلال منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم.

الشباب يتألق هجوميًا

ويُقدم الشباب أداء لافتًا خلال الجولات الماضية بفضل التألق اللافت للاعبيه المحترفين بقيادة الأرجنتيني إيفر بانيغا والبرتغالي فابيو مارتينيو وكريستيان جوانكا، ليكون الأقوى هجوميًا برصيد 30 هدفًا بعد مرور 16 جولة.

واستغل الشباب تأجيل مباراة الهلال ضد العين في الجولة الـ16، وفاز على الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليتصدر جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 30 نقطة.

الشباب
لاعبو الليوث – المصدر spl

الأقوى هجوميًا في دوري محمد بن سلمان

وكشف حساب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن قائمة الأقوى هجوميًا هلال الـ16 جولة الماضية، والتي تصدرها الشباب، فيما حل النادي الأهلي ثانيًا برصيد 26 هدفًا.

الأهلي
فريق الأهلي – المصدر @ALAHLI_FC

وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق من تسجيل 26 هدفًا في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما تواجد القادسية في المركز الرابع بقائمة الأقوى هجوميًا هذا الموسم برصيد 24 هدفًا.

الاتفاق ضد الاتحاد
لاعبو الاتفاق  – المصدر spl

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري محمد بن سلمان للمحترفين بعد نهاية الجولة الـ16، كالتالي؛ الليوث في الصدارة بـ32 نقطة، وبفارق نقطتين عن الهلال والأهلي، ويمكن الاطلاع على الترتيب عبر الرابط التالي (اضغط هنا).


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