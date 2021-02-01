الصحة تحذر: عودة منحنى إصابات كورونا للصعود بنسبة 200%

المواطن - الرياض

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، محمد العبدالعالي، رصد ارتفاعات الإصابة بفيروس كورونا في أغلب مناطق المملكة، كما تم الملاحظة خلال الأسابيع الماضية عودة المنحنى للصعود بنسبة 200% من أقل نقطة تم تسجيلها في الأسبوع الأول من يناير.

الصحة تحذر:

وقال العبدالعالي في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: لا تجامل على حساب صحتك، الجائحة مستمرة، العالم لا يزال يعاني، وقد رصدنا ارتفاعات في أغلب مناطق المملكة، لاحظنا خلال الأسابيع الماضية عودة المنحنى للصعود بنسبة 200% من أقل نقطة سجلناها في الأسبوع الأول من يناير، حتى نكون في مأمن صحي بإذن الله علينا الالتزام بتطبيق السلوكيات الصحية.

كشفت وزارة الصحة عن توزيع إصابات كورونا الجديدة، كما أعلنت عن تعافي (266) حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (359839) حالة.

عدد الحالات النشطة:

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًّا في المملكة إلى (2111) حالة، من بينها (371) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.

وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (368329) حالة، توفي منهم (6379) حالة.

توزيع إصابات كورونا الجديدة:

كما كشفت الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم، والتي بلغت (255) حالة، حيث جاء توزيع الحالات الجديدة بحسب المناطق كما يلي؛ منطقة الرياض 99، المنطقة الشرقية 58، منطقة مكة المكرمة 46، منطقة عسير 12، منطقة القصيم 10، كما سجلت منطقة المدينة المنورة 7 حالات، فيما سجلت منطقة حائل 6 حالات، ومنطقة الباحة 4.

وسجلت كل من منطقة الحدود الشمالية ومنطقة نجران ومنطقة تبوك 3 حالات في كل منها، فيما سجلت منطقتا الجوف وجازان حالتين فقط في كل منهما.







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