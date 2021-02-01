العين يدعم دفاعه بالغاني فريمبورغ

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي العين، قبل قليل، عن تعاقده رسميًّا مع المدافع الغاني إبراهام فريمبورغ؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

فريمبورغ ينضم إلى العين:

ونشر حساب النادي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو لأبرز لقطات اللاعب الغاني وأبرز المعلومات عنه، وعلق قائلًا: “فهد العين وصل.. إبراهام فريمبورغ مرحبًا بك في دورينا”.

ويملك إبراهام صاحب الـ27 عامًا خبرة كبيرة، حيث سبق له الاحتراف في صربيا عبر ناديي نابريداك والنجم الأحمر، بجانب فيرينكماروسي المجري، ولعب 191 مباراة، بمعدل 13968 دقيقة لعب، ونجح في تسجيل 3 أهداف وصنع آخر.

وتعول إدارة نادي العين في أن يلعب إبراهام فريمبورغ دورًا بارزًا مع الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة، ويُساعده على تنظيم الأداء الدفاعي، بعد ظهوره بشكل جيد مع فريقه خلال منافسات دوري أبطال أوروبا النسخة الحالية.

العين في دوري محمد بن سلمان:

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين لمواجهة نظيره الاتفاق، مساء يوم الخميس المقبل، على ملعب مدينة الملك سعود الرياضية في الباحة ضمن منافسات الجولة الـ17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 10 نقاط من 15 مباراة، حيث إنه يمتلك لقاء مؤجلًا أمام الهلال.







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