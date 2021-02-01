القادسية يُهدد فرحة النصر بـ السوبر

المواطن - محمد سمعه

هدد نادي القادسية، فرحة نادي النصر بعد حسم الأخير للقب السوبر السعودي، وذلك بسبب شكوى فارس الشرقية حول عدم الحصول على باقي مستحقات صفقة انتقال خالد الغنام للعالمي.

وكان العالمي تعاقد مع خالد الغنام في يناير 2020 قادمًا من القادسية، لكن بطل السوبر لم يدفع بعد باقي مستحقات الصفقة.

النصر مُطالب بدفع 10 ملايين ريال

وتلقى العالمي خطابًا رسميًا من إدارة القادسية طالبت فيه بالحصول على 10 ملايين ريال وهي باقي مستحقات صفقة انتقال خالد الغنام التي لم تُدفع للقادسية وفقًا لـ صحيفة “الميدان الرياضي”

العالمي لم يحصل على شهادة الكفاءة المالية

بالطبع المسألة تُقلق إدارة العالمي التي حُرمت من نيل شهادة الكفاءة المالية وتسجيل أي صفقات خلال فترة الانتقالات الشتوية بسبب الديون المتراكمة على العالمي.

وربما في حال لم تدفع إدارة النصر الـ10 ملايين للقادسية مع سداد باقي الديون، قد يُحرم العالمي من تسجيل لاعبين أيضًا في فترة الانتقالات الصيفية.

ويتألق خالد الغنام مع العالمي بصورة مُلفتة للأنظار بالفترة الحالية حيث سجل 6 أهداف في 37 مباراة وصنع 7 أهداف.

وكان خالد الغنام شارك في لقاء العالمي والهلال في بطولة السوبر السعودي، الذي انتهى بفوز الأصفر بثلاثية دون رد.







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