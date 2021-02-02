القوس يُعلق على إصابة الفرج واعتذار بيتروس

المواطن - مروة نبيل

علق الإعلامي بتال القوس على اعتذار نجم نادي النصر، البرازيلي بيتروس لقائد فريق الهلال سلمان الفرج، بعد تسببه في إصابته خلال مباراة الفريقين في كأس بيرين للسوبر السعودي.

القوس يُعلق على الواقعة:

وتمنى بتال القوس الشفاء لقائد الهلال، وقال عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “ألف سلامة على الكابتن سلمان الفرج تعود أفضل وأقوى بحول الله”.

وتابع: “رسالة جميلة من الكابتن بيتروس.. تظهر فيها روح الرياضة وأن التنافس والقوة في الميدان لا تلغي جماليات كرة القدم وفروسيتها.. أما الإصابة.. فهي جزء من كرة القدم.. شفى الله كل المصابين”.

وكان سلمان الفرج قد تعرض لإصابة قوية بعد تدخل من بيتروس خلال مباراة الهلال والنصر الماضية، ليُغادر الملعب عند الدقيقة 25 ويُشارك محمد كنو بدلًا منه؛ ما دفع جماهير الزعيم لمهاجمة اللاعب البرازيلي والمطالبة بمعاقبته.

بيتروس يعتذر لـ سلمان الفرج:

ونفى سلمان الفرج في مقطع فيديو متداول رواد موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، ما يتم تداوله مؤخرًا بشأن اتصال بيتروس وتقديم الاعتذار له، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وأكد بيتروس اعتذاره لقائد الهلال، حيث نشر عبر حسابه الخاص على موقع “إنستجرام”، رسالته له عبر تطبيق “واتساب”، وأوضح أنه حرص على الاعتذار والاطمئنان على حالته الصحية، مستغربًا نفيه، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).







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