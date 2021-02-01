المريسل يثير الجدل عن الجابر بسبب مقطع فيديو

المواطن - محمد سمعه

أثار الناقد الرياضي عبدالعزيز المريسل، الجدل عن سامي الجابر لاعب الهلال السابق، بعدما ظهر الأخير بمقطع فيديو وهو يتحدث عن استعداده لتهنئة الشباب لو فاز بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الموسم الحالي.

وكان نجم الهلال السابق، ظهر مع خالد الغامدي لاعب الشباب عبر ” سناب شات” حيث قال: “ألف مبروك صدارة الدوري، ويمكن نبارك لك بنهاية الموسم لو فزتم بالدوري، تستاهلون”.

وعلق المريسل قائلًا اليوم الاثنين عبر حسابه في “تويتر” : “السؤال المهم الآن، لماذا لاعب الهلال السابق، تمنى فوز الشباب بالدوري”.

الجابر يتمنى خسارة الهلال للدوري !

ودشن المريسل وسمًا بعد هذا الفيديو بعنوان ” الجابر يتمنى الهلال يخسر الدوري”.

الليث في الصدارة بفارق نقطتين

يذكر أن الشباب يتصدر حاليًا ترتيب دوري المحترفين برصيد 32 نقطة، وبفارق نقطتين عن نادي الهلال.

وسيواجه الشباب بالجولة الـ17 فريق الرائد يوم السبت المقبل، بينما يلعب الهلال مع نادي أبها يوم الخميس المقبل في الجولة السابعة عشرة.

وكان الهلال خسر مباراة السوبر السعودي أول أمس السبت، ضد نادي النصر بثلاثية دون ردفي مباراة أُقيمت على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.







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