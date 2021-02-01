بغلف ينعش خزينة النصر بـ2 مليون و800 ألف

المواطن - مروة نبيل

واصل عضو شرف نادي النصر الذهبي عبدالعزيز بن أحمد بغلف، دعم العالمي ماديًّا، وأنعش خزينة الأصفر بمبلغ مالي كبير.

بغلف ينعش خزينة النصر:

وأعلن بغلف عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، اليوم الاثنين، عن تقديم دعم مالي كبير لإدارة العالمي برئاسة صفوان السويكت، أملًا في المساهمة بحل بعض الأزمات التي يُعاني منها.

وقال بغلف: “بعد التنسيق مع الإدارة الموقرة والتي تم خلالها زيارة النادي قبل مباراة السوبر (الثلاثية) للمساهمة في حل مجموعة من الأمور؛ فإنه يسعدني الإعلان عن دعم نصرنا العظيم بمبلغ 2 مليون و820 ألف ريال، وسوف يتم التحويل غدًا بإذن الله”.

ويحرض عبدالعزيز بغلف قد على تقديم الدعم المالي باستمرار للأصفر، وهو الأمر الذي تُثمنه الإدارة؛ ودائمًا ما تُشيد بدعمه وتحفيزه للعالمي، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

النصر يتوج بالسوبر ويستعد للدوري:

ولعب الهلال ضد النصر، على إستاد الملك فهد الدولي في العاصمة الرياض، وانتهت المباراة بفوز العالمي بثلاثية دون رد سجله؛ بيتروس، عبدالرزاق حمدالله وسامي النجعي، ليتوج الأصفر بطلًا لكأس بيرين للسوبر السعودي.

وأصبح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر أول فريق يتوج بلقب كأس السوبر السعودي مرتين على التوالي بعد حسمه لنسخة 2019 لصالحه عقب تفوقه على التعاون، فيما حصد هذه النسخة على حساب الهلال.

على الجانب الآخر، يستعد العالمي لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون على ملعب مرسول بارك، مساء يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.







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