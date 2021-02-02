بيتروس يُثبت اعتذاره لـ سلمان الفرج

المواطن - مروة نبيل

أكد نجم نادي النصر، البرازيلي بيتروس، اعتذاره لقائد فريق الهلال، سلمان الفرج بعد تسببه في إصابته خلال مباراة الفريقين الأخيرة.

ولعب الهلال ضد النصر، على إستاد الملك فهد الدولي في العاصمة الرياض، وانتهت المباراة بفوز العالمي بثلاثية دون رد سجلها؛ بيتروس، عبدالرزاق حمدالله وسامي النجعي، ليتوج الأصفر بطلًا لكأس بيرين للسوبر السعودي.

بيتروس يؤكد تقديم اعتذ اره:

ونشر النجم البرازيلي عبر حسابه الخاص على موقع “إنستجرام”، رسالته عبر تطبيق “واتساب” لقائد الهلال، وجاء فيها: “مرحبًا صديقي سلمان، ها هو بيتروس! أود أن أعتذر عما حدث، لكنني أقسم بأنني لم أقصد، استعدت الكرة وبسبب التأثير سقطت على قدمك”.

وتابع بيتروس في رسالته إلى سلمان الفرج قائلًا: “أنا حزين لأنك شخص جيد ولاعب رائع، لا أعرف ما إذا كانت الإصابة خطيرة أم لا، لكنني سأدعو الله أن تتعافى في أسرع وقت ممكن. بارك الله فيك يا صديقي!”.

نجم النصر يُعلق على نفي سلمان الفرج:

وكان سلمان الفرج قد نفى في مقطع فيديو متداول رواد موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، ما يتم تداوله مؤخرًا بشأن اتصال بيتروس وتقديم الاعتذار له، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وعلق النجم النصراوي على الصورة بعد نفي سلمان الفرج قائلًا: “لقد طلبت من كاريو رقم واتساب الخاص بِك، وأيضًا تحدثت مع العبيد ووليد عبد الله ليطمئِنوا عن وضعك، لأني كنت قلقًا عليك، الآن أنت تنفي أني قُمت بمحادثتك وهذا غير صحيح!”.

يُذكر أن الفحوصات الطبية التي خضع لها سلمان الفرج أكدت عن تعرضه لالتواء شديد في مفصل القدم، ولفت النادي إلى أنه سيتم عرض فحوصاته الطبية على جراح متخصص في القدم؛ لتحديد برنامجه العلاجي ومدى حاجته لعملية من عدمها.







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