بيتروس يُنافس نجم الشباب على جائزة آسيوية

المواطن - محمد سمعه

دخل البرازيلي بيتروس لاعب النصر في منافسة مع الأرجنتيني كريستيان جوانكا لاعب الشباب و 5 آخرين لنيل جائزة أفضل لاعب عن شهر يناير في غرب قارة آسيا.

7 لاعبين يتنافسون على الجائزة

وذكر الحساب الرسمي لـ دوري أبطال آسيا عبر تويتر أن نجم النصر سوف يتنافس مع الجزائري بغداد بونجاح لاعب نادي السد القطري وجوانكا لاعب الشباب والعراقي أيمن حسين لاعب القوة الجوية والبرازيلي إيغور كورونادو لاعب الشارقة الإماراتي، والبحريني مهدي حميدان لاعب الرفاع البحريني، والسوري نديم صباغ لاعب نادي تشرين السوري.

وكان اللاعب البرازيلي ساهم في تتويج النصر بلقب السوبر السعودي، بعدما سجل هدفًا في شباك الهلال، في مباراة انتهت بفوز النصر بثلاثية دون رد أول أمس السبت.

ابن زنان يُدافع عن بيتروس

وفي وقت سابق، رد عبدالله بن زنان المتحدث الإعلامي الأسبق لـ النصر، حول تعمد البرازيلي بيتروس إصابة سلمان الفرج قائد الهلال خلال مباراة العالمي وأزرق العاصمة التي أُقيمت أول أمس السبت في بطولة السوبر السعودي.

وغرد ابن زنان قائلًا عبر حسابه في “تويتر” : “من القلب ألف سلامة للكابتن الأنيق الفرج، بإذن الله فترة وترجع الملاعب وتخدم ناديك ومنتخبنا، أما من يتحدث عن تعمد بيتروس إصابته أو أن النصراويين سعداء بتلك الإصابة فقد ظلم نفسه وظلم الآخرين معه، هي لعبة وتنافس وتنتهي في حينها ولا تصل لتمني إصابة أي لاعب”.







شارك الخبر