تصريح حمدالله يُقلق الهلال

المواطن - محمد سمعه

كشف اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله لاعب النصر عن توقعه لبطل دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالموسم الحالي.

وكان اللاعب المغربي قال في تصريحات إعلامية لـ برنامج ” صدى الملاعب” إن النصر قادر على الفوز بالدوري رغم بداياته المتعثرة بالموسم الحالي.

رسالة حمدالله تُقلق الهلال

وتُمثل هذه الرسالة مصدر قلق لنادي الهلال، خاصة مع تراجع نتائجه ومستوى لاعبيه بالفترة الأخيرة، كما أن الجمهور الهلالي سيضع ضغطًا شديدًا على عاتق لاعبي الأزرق من أجل الفوز بالدوري ودوري أبطال آسيا بسبب أن الجماهير الهلالية لن تتحمل فقدان أي بطولة بعد توديع كأس خادم الحرمين الشريفين وخسارة لقب السوبر السعودي للنصر.

وسيواجه النصر بطل السوبر، في الجولة السابعة عشرة دوريًا فريق التعاون يوم الخميس المقبل.

ويسعى العالمي للفوز من أجل الوصول للنقطة رقم 24 والصعود من المركز السابع للسادس في جدول الترتيب.

الهلال يحتل الوصافة

يذكر أن نادي الهلال يحتل حاليًا وصافة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 30 نقطة، وبفارق نقطتين عن نادي الشباب صاحب المركز الأول.

وكان حمدالله سجل الهدف الثاني للنصر في شباك الهلال خلال لقاء السوبر السعودي، الذي انتهى بفوز النصر بثلاثية دون رد.







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