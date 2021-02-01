تعليق عموري بعد رحيله عن الجزيرة الإماراتي

المواطن - محمد سمعه

علق الإماراتي عمر عبدالرحمن “عموري” لاعب الجزيرة الإماراتي السابق على فسخ عقده مع الأخير اليوم الاثنين.

وغرد عمر عبدالرحمن قائلًا: “أتقدم بجزيل الشكر لإدارة نادي الجزيرة على منحي فرصة تمثيل فخر أبو ظبي خلال الفترة الماضية، وأتمنى للفريق التوفيق محليًا وخارجيًا، والشكر موصول لجمهور الجزيرة”.

وأضاف عمر عبدالرحمن: “أتمنى لإخواني لاعبي فريق الجزيرة مواصلة النجاح والإبداع، وأشكرهم على تعاونهم معي خلال مشاركاتي مع الفريق”.

وبعد فسخ عقد عموري، قال سعود الصرامي المتحدث الإعلامي للنصر سابقًا أن نادي الكوكب، مهتم بضم اللاعب الإماراتي كصفقة انتقال حر خلال فترة الانتقالات الشتوية.

الكوكب يفكر في ضم عموري

وأكد الصرامي عبر حسابه في “تويتر” أن رئيس نادي الكوكب يسابق الزمن لحسم صفقة عمر عبدالرحمن قبل غلق الميركاتو الشتوي في السعودية يوم 7 فبراير الجاري.

الإصابة تحرم عموري من الاستمرار في الهلال

يذكر أن عموري صاحب الـ29 سنة سبق له اللعب مع نادي العين الإماراتي خلال الفترة من 2008 حتى 2018، ثم لعب لنادي الهلال خلال موسم 2018/2019 ولكنه لم يستمر طويلًا ورحل بعد الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وكان عمر عبدالرحمن انضم لنادي الجزيرة في 2019، لكنه لم يظهر كثيرًا مع الفريق الإماراتي لكثرة الإصابات وتراجع مستواه.

ويلعب عمر عبدالرحمن مع المنتخب الإماراتي الأول منذ عام 2011 وبعد أن أُصيب بقطع في الرباط الصليبي، لم يشارك مع منتخب بلاده ببطولة كأس أمم آسيا التي استضافتها الإمارات في يناير 2019.







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