تفعيل تطبيق توكلنا شرط دخول أمانة عسير وبلدياتها

المواطن - فهد القحطاني - أبها

تنفيذًا لتوجيهات أمير منطقة عسير وجه وليد الحميدي، أمين أمانة منطقة عسير، بتطبيق قرار تفعيل تطبيق توكلنا، ابتداءً من يوم غدٍ الثلاثاء وسيكون شرطًا احترازيًّا إلزاميًّا لدخول مقر الأمانة والبلديات التابعة لها في جميع المحافظات ومراكزها.

تفعيل تطبيق توكلنا:

وعلى ضوء القرار، قال الحميدي إن أمانة منطقة عسير نفذت توجيهات أمير المنطقة بتفعيل تطبيق توكلنا من قبل المواطنين والمقيمين لإبراز ما يثبت الحالة الصحية للمستفيد، مؤكدًا أن القرار جاء لمصلحة الجميع، وأن يكون شرطًا احترازيًّا إلزاميًّا للدخول إلى أمانة المنطقة وبلدياتها.

لجنة خاصة:

وأوضح الحميدي أنه تم تشكيل لجنة خاصة بذلك من قبل عددٍ من الإدارات المختصة بالأمانة للتأكد من تفعيل القرار الذي يأتي ضمن جهود الأمانة على اتخاذ كل البروتوكولات الصحية لمواجهة فيروس كورونا، مشددًا على كل الإدارات المعنية بالعمل على رصد مخالفات عدم الالتزام بالتعليمات الصحية والتأكد من التزام الجميع بتطبيق الإجراءات والاشتراطات الاحترازية في كل المنشآت والمجمعات التجارية وأسواق النفع العام بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بتفعيل تطبيق “توكلنا” كشرط احترازي إلزامي.

الجدير بالذكر، فإن أمانة منطقة عسير خلال الأسبوع الماضي نفذت جولات رقابية للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية من خلال إعداد خطة متكاملة للتأكد من تلك التدابير في المنشآت التجارية والمجمعات وقاعات الأفراح، إلى جانب تكثيف الجولات الرقابية الخاصة على مدار الساعة.







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