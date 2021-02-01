توتنهام يترنح للمباراة الخامسة في الموسم

المواطن - محمد سمعه

تعرض الفريق الكروي الأول بنادي توتنهام هوتسبير للخسارة الثانية على التوالي في الدوري الإنجليزي من نادي برايتون أمس الأحد بهدف دون رد، ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرين من البريميرليج.

وتلقى النادي اللندني الهزيمة الخامسة له في الموسم الحالي بالدوري الإنجليزي، لتؤكد ترنح وتراجع نتائج السبيرز بصورة لافتة للأنظار تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو رغم أن البداية للسبيرز كانت جيدة ووصلت لتصدره الدوري لبعض الجولات القليلة.

مواجهة نارية بين السبيرز وتشيلسي

وسيكون السبيرز على موعد مع مباراة تشيلسي النارية في ديربي لندني مثير يوم الخميس المقبل، حيث تنطلق المباراة في تمام الحادية عشرة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب السبيرز.

وأصبحت فرص فريق توتنهام في المنافسة على الدوري الإنجليزي صعبة للغاية، حيث يحتل حاليًا المركز السادس برصيد 33 نقطة وبفارق 11 نقطة عن المتصدر فريق مانشستر سيتي.

وكان المدرب جوزيه مورينيو تولى تدريب السبيرز خلفًا للمدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو الذي يُدرب حاليًا نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

جاريث بيل منقذ توتنهام

وفي سياق آخر، يبدو أن اللاعب الويلزي جاريث بيل قد يكون المنقذ الجديد لفريق توتنهام هوتسبير، وذلك بعد إصابة المهاجم الإنجليزي هاري كين في لقاء ليفربول بالجولة العشرين من الدوري الإنجليزي وغيابه عن النادي اللندني لمدة أسابيع مقبلة.

وربما يفكر البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب السبيرز في الدفع بجاريث بيل في مركز المهاجم الصريح، حيث يكون أحد الحلول المتاحة أمام المدرب البرتغالي المخضرم.







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